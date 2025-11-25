Asesinan a balazos a pareja en vivienda de San Nicolás

El doble homicidio se reportó durante la mañana de este lunes, en la colonia Vicente Guerrero, sitio al que se movilizaron elementos policiacos

Una pareja fue asesinada a balazos al interior de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás.

Las víctimas, según trascendió, estaban en el cuarto de una propiedad que compartían con otras tres familias.

De forma extraoficial se identificaron como Yahaira y José Luis, ambos de aproximadamente 30 años de edad.

El doble homicidio se reportó minutos después de las 7:00 de la mañana del lunes, en un predio ubicado sobre la calle Monte Albán, en su cruce con Río Tacachi.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el inmueble era utilizado como punto de reunión para consumir drogas.

Se dijo además que el hombre fallecido era usuario de estupefacientes, al igual que un hijo de ambos en edad de secundaria.

Sobre el ataque las autoridades recabaron evidencia al interior de la habitación donde quedaron los cuerpos, así mismo, se encontraron daños materiales, como vidrios rotos, en un vehículo propiedad de la pareja.

En primera instancia elementos de la Policía Municipal se desplegaron atendiendo el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego.

A su arribo se les hizo de conocimiento el atentado y la presencia de víctimas mortales.

Personal de la Fiscalía acudió posteriormente para iniciar las pesquisas, buscando cámaras de videovigilancia cercanas, y entrevistando a testigos de la cuadra que ya estaban despiertos al momento de los disparos.