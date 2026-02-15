Asesinan a balazos a hombre en la colonia Croc

Uno de los proyectiles alcanzó el tórax del ahora fallecido, quien trató de huir pero terminó por desvanecerse atrás de un automóvil estacionado

Un hombre fue asesinado de al menos un disparo de arma de fuego al exterior de una vivienda en la colonia Croc, al norte de Monterrey.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba conviviendo con varias personas afuera de la casa de un amigo.

El asesino llegó y se quedó conversando con el grupo durante unos minutos.

Agresor accionó el arma en varias ocasiones

Trascendió que habría pedido referencias sobre un hombre, y que la víctima contestó ser su hermano.

Fue en ese momento en que el tirador sacó un arma y la accionó en más de cuatro ocasiones.

Uno de los proyectiles alcanzó el tórax del ahora fallecido, quien trató de huir pero terminó por desvanecerse atrás de un automóvil estacionado.

Identifican a la víctima

Una fuente reveló que la víctima se trata de Patricio, de 44 años, alias el “Zunga”.

El ataque se registró sobre la calle Alfonso Santos Palomo en su cruce con Teófilo González.

Autoridades acordonan la zona

Personal de la Cruz Roja arribó para socorrer al herido, pero habría muerto minutos después del atentado.

La cuadra fue resguardada por elementos de Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia como parte de las pesquisas.