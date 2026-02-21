Asesinan a balazos a hombre en Avenida Lincoln en Monterrey

Los responsables habrían escapado con dirección hacia el centro comercial Plaza Adana, el cual se encuentra a solo unos metros de donde ocurrieron los hechos

Un hombre fue asesinado a balazos a plena luz del día en calles de la avenida Abraham Lincoln en Monterrey.

De acuerdo con testigos, al menos dos hombres habrían abordado a la víctima en el cruce de Lincoln con la calle Marsala, frente a la estación del Ecovía "Santa Cecilia" y posteriormente accionaron un arma de fuego, matandola.

Los responsables habrían escapado con dirección hacia el centro comercial Plaza Adana, el cual se encuentra a tan solo unos metros de donde ocurrieron los hechos, lo que provocó que los negocios de la plaza tuvieran que cerrar por seguridad.

En la zona estuvieron presentes elementos de Fuerza Civil, Policía de Monterrey, Agentes Ministeriales y Servicios Periciales para realizar las labores pertinentes.

Así mismo, elementos de Tránsito y Movilidad Municipal ayudaron en agilizar el tráfico en la zona y permitir el trabajo de las autoridades.