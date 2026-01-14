Asesinan a balazos a hombre al norte de Monterrey

Presuntamente un sujeto que arribó a bordo de una motocicleta le disparó en repetidas ocasiones, privándolo de la vida, en calles de la colonia Reforma

Un hombre no identificado perdió la vida tras ser atacado a balazos en plena vía pública, en la zona norte del municipio de Monterrey.

El ataque ocurrió sobre la avenida Camino Real, en su cruce con la calle Ejidatarios, en la colonia Reforma, donde la víctima se encontraba cuando presuntamente un sujeto que arribó a bordo de una motocicleta le disparó en repetidas ocasiones, privándolo de la vida.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios balísticos en el lugar, en tanto se trabaja para esclarecer el móvil del ataque.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.