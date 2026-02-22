Asesinan a balazos a dos mujeres en colonia Ampliación Nogales

De acuerdo con las primeras indagatorias, los presuntos responsables serían dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta tras el ataque.

Un doble feminicidio en García provocó la movilización de corporaciones de seguridad, luego de que dos mujeres fueron asesinadas a balazos en calles de la colonia Ampliación Nogales.

¿Dónde ocurrió el doble feminicidio en García?

El ataque fue reportado en el cruce de las calles Cedro y Polvorín, donde elementos de la Policía Municipal localizaron a dos mujeres tiradas sobre la vía pública con múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio tras el llamado de auxilio; sin embargo, al revisar a las víctimas confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

Las fallecidas fueron identificadas de manera preliminar como Lesly Janeth, de 25 años, y Guadalupe Monserrat, de 30.

¿Qué indicios fueron localizados en la escena?

En la escena del crimen fueron localizados casquillos percutidos de arma corta, los cuales quedaron a disposición de los peritos para su análisis dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los presuntos responsables serían dos hombres que huyeron a bordo de una motocicleta tras el ataque.

Fiscalía investiga con perspectiva de género

El caso es investigado por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Subdirección de Homicidios, mientras que el Grupo Especializado en Feminicidios inició la indagatoria correspondiente con perspectiva de género.

Fuentes cercanas a las investigaciones señalaron que las víctimas presuntamente contaban con antecedentes por delitos contra la salud; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.