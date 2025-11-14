Asesinan a adolescente tras presunta riña entre pandillas

Un menor de 15 años perdió la vida tras ser atacado a balazos, presuntamente durante una riña entre pandillas en la colonia Niño Artillero

Un menor de 15 años perdió la vida tras ser atacado a balazos, presuntamente durante una riña entre pandillas registrada la noche de este martes en el norte de Monterrey.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas en el cruce de las calles Mariano de la Garza y Martín Carrera, en la colonia Niño Artillero, donde el adolescente habría sido interceptado y agredido por varios sujetos armados sobre las vías del tren.

A pesar de haber resultado herido, el joven identificado como Xavier Nicolás alcanzó a caminar varias cuadras por la calle Martín Carrera hasta llegar a la avenida Bernardo Reyes, en la colonia Estrella, donde finalmente se desplomó.

Vecinos que presenciaron los hechos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales. El cuerpo presentaba al menos dos impactos de bala.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron a la zona para recabar indicios y abrir una carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si está vinculado con conflictos entre pandillas del sector.

El cuerpo del menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que la zona permaneció acordonada durante varias horas para las labores periciales.