Asesinan a adolescente de un balazo en la cabeza en Monterrey

El ataque ocurrió en un domicilio localizado sobre la calle Oaxaca, en su cruce con 16 de Septiembre, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego

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Un adolescente de aproximadamente 15 años fue asesinado durante la madrugada de este lunes al interior de una vivienda ubicada en la colonia Independencia, en Monterrey.

El ataque ocurrió en un domicilio localizado sobre la calle Oaxaca, en su cruce con 16 de Septiembre, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento del menor, quien fue identificado de manera preliminar como Néstor. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza.

Información preliminar señala que el presunto agresor llegó al lugar a bordo de una motocicleta y, tras realizar el ataque, huyó con rumbo desconocido.

Asimismo, de manera extraoficial trascendió que el probable responsable también sería un adolescente de aproximadamente 15 años; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de las líneas iniciales de investigación.

Elementos de la Policía de Monterrey resguardaron la escena, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de indicios para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.