Asesina a su hermano a balazos tras discusión en San Ángel Sur

El presunto responsable bajó por unas escalinatas de metal y cruzó corriendo un traspatio, para escapar hacia la parte alta del cerro.

Luego de discutir tras convivir por varias horas, un joven de 18 años de edad, asesino a su hermano de cuatro balazos.

Cristian Rolando, es buscado por agentes del grupo de homicidios por la muerte de César Ariel Sosa Ramírez, de 27.

El crimen ocurrió en el domicilio ubicado en la calle Valle Hermoso 5212 de la colonia San Ángel Sur.

Se estableció que los hermanos acostumbraban a reunirse en la terraza de una construcción en la parte trasera de la casa principal.

La madrugada del domingo, luego de varias horas de convivencia, un mal entendido detonó una fuerte discusión.

Testigos señalaron a la policía que segundos después se escucharon gritos sobreviniendo a las detonaciones de arma de fuego.

Se estableció que la víctima recibió cuatro disparos en la espalda, presuntamente al intentar escapar.

César Ariel quedó boca abajo en la terraza que divide dos cuartos de la planta alta y cerca de una banca de acero.

Los peritos de la Fiscalía localizaron los casquillos tirados cerca del cuerpo.

