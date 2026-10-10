Asesina a esposa y deja herida a suegra y cuñada en García

Una mujer murió tras ser atacada con un arma blanca por su pareja durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la colonia Valle de Lincoln

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Una discusión por presuntos celos terminó en tragedia en la colonia Valle de Lincoln, en García, donde un hombre de 28 años atacó con un arma blanca a su pareja, a su suegra y a su cuñada, dejando como saldo una joven sin vida y dos mujeres lesionadas de gravedad.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Salesianos, donde fue reportada la agresión que movilizó a policías municipales y cuerpos de auxilio.

La víctima mortal fue identificada como Cinthia Cristal Guzmán de la Cruz, de 22 años, quien vestía una blusa rosa y un short azul al momento de los hechos.

En el mismo ataque resultaron heridas su madre, Amanda de la Cruz Hernández, de 51 años, originaria de Tabasco, así como Wendy Daniela Guzmán de la Cruz, de 19 años.

Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital Universitario para recibir atención médica, debido a las lesiones que presentaban.

El presunto responsable, un hombre de 28 años originario de Chiapas, fue detenido por policías municipales de García, de acuerdo con la información difundida por el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

De manera preliminar, se señaló que la agresión habría ocurrido durante una discusión relacionada con presuntos celos. Las autoridades investigan los hechos para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la situación legal del detenido.