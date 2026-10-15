Asesina a esposa con arma blanca y se quita la vida en Monterrey

La víctima presentaba diversas heridas provocadas presuntamente por un arma blanca, lesiones que le habrían causado la muerte en el lugar.

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Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo, quien después se quitó la vida al interior del mismo domicilio, en el fraccionamiento Campestre Los Cristales, al sur de Monterrey, en un hecho que ya es investigado como un presunto feminicidio.

El doble hallazgo movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones durante la madrugada de este miércoles, luego de que se reportara una agresión contra una mujer al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Privada Cristal del Plomo.

De acuerdo con los primeros informes, el reporte fue recibido a las 2:28 horas, cuando se alertó sobre una mujer que se encontraba sangrando y presentaba lesiones provocadas presuntamente por un arma blanca. En el aviso también se señaló al esposo como el probable responsable de la agresión.

Al llegar al inmueble, los detectives localizaron a Virginia Tomás, de 47 años, sin vida en una de las recámaras, donde también encontraron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

Mientras realizaban las primeras inspecciones, los agentes encontraron en el área del techo de la propiedad a Pedro Martínez, de 50 años, esposo de la víctima, suspendido de un árbol con un cordón. El hombre también ya no contaba con signos vitales.

La escena fue asegurada por los investigadores, quienes comenzaron con la recolección de indicios para establecer cómo ocurrieron los hechos. Entre las evidencias localizadas se encuentran un cuchillo, una toalla con manchas rojizas y diversas manchas similares en distintas áreas del inmueble, además del cordón utilizado por el hombre.

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre habría agredido mortalmente a su esposa con un arma blanca y posteriormente se habría quitado la vida; sin embargo, las circunstancias precisas de lo ocurrido deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

El caso quedó a cargo del Grupo de Investigación de Feminicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, que mantiene abiertas las diligencias bajo el protocolo de género para esclarecer la muerte de Virginia y documentar lo ocurrido dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el posible móvil de la agresión.