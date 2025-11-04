Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Aseguran vehículo implicado en ataque armado previo en Monterrey

Por: Olivia Martínez

03 Noviembre 2025, 19:44

Compartir

La unidad señalada por detonaciones en García fue detectada por C-4 en pleno tráfico del Centro y policías la interceptaron en Colón y Juárez para asegurarla.

Aseguran vehículo implicado en ataque armado previo en Monterrey

El conductor de un vehículo presuntamente relacionado con un hecho criminal fue detenido este lunes alrededor del mediodía, en el cruce de las avenidas Colón y Juárez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con información policial, la unidad —un Nissan Versa blanco— había sido reportada debido a que el pasado 5 de julio habría estado involucrada en detonaciones de arma de fuego en el municipio de García.

Fue mediante una alerta emitida por el C-4 que elementos de la Policía de Monterrey lograron ubicar el automóvil mientras circulaba entre el tráfico de la zona, procediendo a interceptarlo y asegurar el vehículo en el lugar. Tras el aseguramiento, se notificó a la Agencia Estatal de Investigaciones para continuar con las diligencias correspondientes.

La detención provocó complicaciones momentáneas en la vialidad, sin embargo, el flujo vehicular volvió a la normalidad después de que la unidad fue retirada.

Comentarios