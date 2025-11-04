Aseguran vehículo implicado en ataque armado previo en Monterrey

La unidad señalada por detonaciones en García fue detectada por C-4 en pleno tráfico del Centro y policías la interceptaron en Colón y Juárez para asegurarla.

El conductor de un vehículo presuntamente relacionado con un hecho criminal fue detenido este lunes alrededor del mediodía, en el cruce de las avenidas Colón y Juárez, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con información policial, la unidad —un Nissan Versa blanco— había sido reportada debido a que el pasado 5 de julio habría estado involucrada en detonaciones de arma de fuego en el municipio de García.

Fue mediante una alerta emitida por el C-4 que elementos de la Policía de Monterrey lograron ubicar el automóvil mientras circulaba entre el tráfico de la zona, procediendo a interceptarlo y asegurar el vehículo en el lugar. Tras el aseguramiento, se notificó a la Agencia Estatal de Investigaciones para continuar con las diligencias correspondientes.

La detención provocó complicaciones momentáneas en la vialidad, sin embargo, el flujo vehicular volvió a la normalidad después de que la unidad fue retirada.