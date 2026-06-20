Aseguran vehículo con arma larga en Santa Catarina

Policías encuentran un arma larga en el interior del auto que estaba abandonado en calles de la colonia Rincón de Las Mitras

Un vehículo presuntamente relacionado con detonaciones de arma de fuego fue asegurado la mañana de este jueves por autoridades municipales y estatales en la colonia Rincón de Las Mitras, en el municipio de Santa Catarina.

La movilización policiaca se registró sobre la avenida Manuel J. Cloutier, a la altura de la calle Moctezuma, luego de que elementos de la Policía de Proximidad y de Reacción atendieran un reporte ciudadano sobre disparos en el sector.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron un automóvil Mitsubishi de color oscuro abandonado. Durante la inspección preventiva, los agentes encontraron un arma larga en el interior de la unidad, por lo que solicitaron la intervención de personal de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Peritos realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento de la escena para integrar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se tiene información sobre la persona o personas que viajaban en el vehículo, ya que al arribo de las autoridades no había ocupantes en la unidad.

Las autoridades acordonaron el área mientras se efectuaban las diligencias y el aseguramiento tanto del vehículo como del arma de fuego.

Asimismo, se informó que los domicilios ubicados en la zona no estarían relacionados con los hechos, ya que la intervención derivó únicamente del reporte de detonaciones.

La circulación vehicular permaneció parcialmente afectada debido al operativo, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar precauciones al transitar por la avenida Manuel J. Cloutier.

Las investigaciones continúan y se espera que los indicios recabados, así como la información relacionada con las placas y características del vehículo, permitan identificar y localizar a los presuntos responsables.