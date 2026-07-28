Aseguran vehículo clave por feminicidio de Pamela Yahaira

Pamela fue privada de la libertad y quemada con combustible, lo que le provocó lesiones en el 95% del cuerpo; el caso es investigado como feminicidio.

La investigación por el feminicidio de Pamela Yahaira Alvarado, de 25 años, registró un nuevo avance luego de que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraran una camioneta que presuntamente habría sido utilizada por los responsables del crimen.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este jueves en el cruce de Privada Emilio Carranza y Lomas de Guadalupe, en la colonia Lomas de Tolteca, en el municipio de Guadalupe, donde peritos del Instituto de Criminalística realizaron el procesamiento de la unidad en busca de huellas, indicios y cualquier evidencia que contribuya a la identificación de los agresores.

La unidad corresponde a una Chevrolet Trax color azul con placas STZ-2159, la cual, de acuerdo con las investigaciones, presenta características que coinciden con el vehículo en el que presuntamente fue trasladada Pamela Yajaira tras ser atacada y posteriormente abandonada en una zona despoblada del municipio de Juárez.

Una vez concluido el levantamiento de evidencias en el lugar, la camioneta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para la realización de estudios periciales que permitan confirmar su participación en los hechos.

Las investigaciones apuntan a que la joven fue víctima de un ataque durante la madrugada del pasado viernes, luego de acudir presuntamente a una reunión en una quinta de la colonia Lomas del Sol, en Juárez. Las autoridades mantienen como una de las principales líneas de investigación que la invitación habría surgido tras conocer a un hombre mediante la red social Facebook.

Según la carpeta de investigación, Pamela fue privada de la libertad y posteriormente rociada con combustible para después prenderle fuego, provocándole quemaduras en alrededor del 95 por ciento de su cuerpo.

Aunque logró ser auxiliada con vida e ingresó a un hospital, la gravedad de las lesiones ocasionó su fallecimiento horas después. Antes de morir, la joven pudo declarar ante las autoridades, testimonio que se convirtió en una pieza importante para orientar las indagatorias.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continúa con el análisis de los indicios obtenidos, mientras las labores se concentran en identificar, ubicar y capturar a los responsables del feminicidio.