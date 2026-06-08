Aseguran un millón de litros de hidrocarburo en Apodaca

Luego del hallazgo, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de la República desmanteló un centro de acopio de hidrocarburo que operaba en el municipio de Apodaca, luego de acciones preventivas en colaboración con la Fiscalía Especializada de Control Regional del estado.

El predio fue ubicado sobre la Carretera Periférico de Monterrey, en el mencionado municipio, el cual presentaba actividades irregulares asociadas a la manipulación de hidrocarburos.

Los elementos federales localizaron un millón 264 mil litros de una sustancia líquida de color ambar con las características de ser hidrocarburo, mil 240 cubitanques, una planta de luz, nueve bombas eléctricas, tres montacargas, un tractocamión, trece silos, un tanque de almacenamiento cilíndrico, dos mezcladoras tipo industrial, cuatro separadores centrifugas, dos autotanques, un Dolly, un vehículo transportador de gas y una motocicleta.

Luego del hallazgo, el inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la carpeta de investigación.