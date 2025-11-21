Aseguran tráiler con reporte de robo en Salinas Victoria

Tras verificar la unidad a través del C4, se confirmó que el vehículo había sido robado horas en el Parque Industrial del Norte, ubicado en Salinas Victoria

Elementos de la Policía de Monterrey aseguraron un tráiler que contaba con reporte de robo en el municipio de Salinas Victoria, luego de ubicarlo estacionado en el Fraccionamiento Bernardo Reyes.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Prolongación Alfonso Reyes y Bernardo Reyes, donde los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Durante el operativo, los uniformados detectaron un tráiler Kenworth, color amarillo y con placas 80-BC-2X del Estado de México, el cual permanecía estacionado en la vía pública.

Tras verificar la unidad a través del personal del C4, se confirmó que el vehículo había sido robado horas antes, este 18 de noviembre, en el Parque Industrial del Norte, ubicado en Salinas Victoria.

Al lugar acudió también personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de huellas dactilares y comenzaron con las indagatorias correspondientes para esclarecer el caso.