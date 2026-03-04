Aseguran taquería por presunto narcomenudeo en Santa Catarina

Se colocaron sellos de aseguramiento como parte de una carpeta de investigación en curso, derivada de señalamientos por la posible venta de droga

Una taquería fue asegurada durante la noche del lunes, en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina, luego de que autoridades investigadoras la relacionaran de manera preliminar con la presunta distribución de narcóticos.

El despliegue se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando agentes acudieron al establecimiento denominado Tacos Pachon, ubicado en el cruce de la avenida Hacienda El Palmar y Hacienda San José. En el sitio fueron colocados sellos de aseguramiento como parte de una carpeta de investigación en curso, derivada de señalamientos por la posible venta de droga al menudeo al interior del negocio.

Vecinos del sector observaron la movilización y el cierre del puesto, el cual quedó bajo resguardo mientras continúan las indagatorias correspondientes para determinar la situación legal del establecimiento y deslindar responsabilidades.

Fue personal de la Fiscalía de Nuevo León quien realizó las diligencias en el lugar y procedió al aseguramiento del inmueble, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.