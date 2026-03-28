Aseguran salas de masajes por presunta trata de personas

Este operativo se llevó a cabo como parte de una indagatoria por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado desplegaron un operativo que derivó en el aseguramiento de al menos dos inmuebles que presuntamente operaban como salas de masajes.

Uno de los cateos se realizó en el cruce de la avenida Colón y Platón Sánchez, en el centro de Monterrey, donde elementos estatales aseguraron el inmueble tras labores de investigación.

De manera simultánea, autoridades aseguraron un segundo establecimiento, identificado como “Spa Victoria”, ubicado en el cruce de Doctor Coss y Carlos Salazar, también en centro de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, este operativo se llevó a cabo como parte de una indagatoria por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas derivadas de estos operativos; sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía brinde más detalles sobre los resultados de estas acciones.