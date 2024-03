Aseguran que ya están renovando licencias a choferes

El director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, José Manuel Valdez, aseguró que ya están renovando las licencias de chofer a los taxistas y operadores de camiones de transporte urbano que denunciaron que el gobierno estatal se las tenía suspendidas debido, a su vez, a la cancelación de la expedición de la Carta de No Antecedentes Penales, documento que el mismo gobierno decidió no entregar, en medio de la pugna por la designación del Fiscal de Justicia.

Según el funcionario estatal, ese tema ya se resolvió.

"El tema de las licencias quedó solucionado desde la semana pasada, ya están todos tramitando sus renovaciones de licencias, no hay temas de licencias ahorita en el Instituto de Movilidad. Con absoluta seguridad pueden darse la vuelta a San Bernabé y ver que todos los que llegan a renovar sus licencias están realizando sus trámites", dijo.

Se le preguntó al funcionario cuál fue el mecanismo que encontraron para revisar que el chofer no tenga antecedentes penales, que es un requisito que el Instituto exige tener para la expedición de la licencia de manejo en el transporte público, y esto respondió:

"Encontramos una comunicación para poder tener la certeza", aseveró, sin dar detalles.

La semana pasada, choferes de taxis y de rutas camioneras realizaron una manifestación, en la que denunciaron que 2 mil de ellos estaban sin trabajar por culpa de que el gobierno estatal no quería renovarles la licencia de manejo, debido a que no cumplían con el requisito de entregar la Carta de No Antecedentes Penales, expedición que el gobierno suspendió desde el año pasado por el conflicto entre la administración estatal con el PRI y el PAN por la designación del Fiscal.

