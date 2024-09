Aseguran que presupuesto no sirve si no hay sesión

El presupuesto que envió el Gobierno del estado no servirá de nada si los diputados no se ponen de acuerdo para iniciar sesión

Los diputados del PRI, PAN y PRD agradecieron el que se enviara el presupuesto del 2024, aunque haya sido 10 meses tarde, aseguraron que no servirá de nada si se sigue desechando el orden del día durante esta legislatura.

“De nada sirve si no hay sesión, creo que es una señal de buena voluntad por parte del Ejecutivo, mañosamente pues no podemos fluir porque no hemos empezado a trabajar.

“No se aprobó el orden del día de ayer ni el de hoy y pues mientras no haya sesión no se va a poder ni estudiar, ni analizar, ni dar trámite”, dijo Lorena de la Garza, Presidenta del Poder Legislativo.

Por su parte, el diputado coordinador de Movimiento ciudadano, Miguel Flores defendió al gobernador, ya que dijo que, a pesar de haberlo entregado 10 meses tarde lo importante es que se entregó.

“Finalmente lo mandó, el gobernador está respetando la ley, quienes no estamos cumpliendo la ley somos los diputados, desgraciadamente por estos 21 diputados que obstaculizan la ley.

“De eso sí estoy seguro que hoy por hoy están incumpliendo la ley y a cómo los vi hay tres o cuatro que son las cabecillas que están obstaculizando la ley”, dijo Miguel Flores.

