Aseguran que NL es incorruptible; se fortalece la denuncia

La titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, Mariela Saldívar, dijo que la administración ha fortalecido los canales de denuncia ciudadana

En la actual administración estatal de Nuevo León, la percepción ciudadana de corrupción se redujo del 15.8 por ciento en 2021 a tan sólo el 5 por ciento en el 2024.

La titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, Mariela Saldívar, dijo que la administración ha fortalecido los canales de denuncia ciudadana.



Durante la conferencia "Nuevo León Informa”, la funcionaria estuvo acompañada del titular de la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Ramón Pérez.

Saldívar Villalobos aseguró que por instrucciones del gobernador Samuel García, la administración estatal tiene como premisa la cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.



Destacó la importancia de que la denuncia ciudadana vaya acompañada con toda la información y detalles como sea posible.



“La instrucción del gobernador es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y para ello los necesitamos a ustedes, a todos y todas. Necesitamos elementos que nos ayuden a identificar a estas personas servidoras públicas que dañan a la ciudadanía, para separarlas de aquellas y aquellos servidores públicos comprometidos con el Nuevo Nuevo León, comprometidos con hacer las cosas bien”, expresó.



En tanto, el titular de la Unidad Anticorrupción adscrita a la Contraloría detalló que a partir de la implementación de herramientas y estrategias claras de denuncia se han incrementado las quejas.



“Los dos últimos años del gobierno anterior podemos advertir que se captaron muy pocas denuncias, ¿por qué?, porque o no existían canales para denunciar o, si existían, no se les daba la publicidad que debían, así que la gente no sabía a dónde encauzar sus denuncias”, refirió.

"Y a partir de que inició este sexenio, hay una clara diferencia al alza en los números de denuncias recibidas, incluso analizando la evolución de estas denuncias, vemos que en lo que va de este último año de gobierno se han recibido casi cinco veces más denuncias que en el último año del sexenio anterior”, precisó.

Explicó que en esta administración se creó el Portal Nuevo León Incorruptible y la plataforma Corrupnet.

Además, dijo, la Contraloría y Transparencia Gubernamental firmó un convenio con la Secretaría de Participación Ciudadana para recibir denuncias a través de la plataforma Multicanal 070.

A eso se le agrega el programa de Denuncia Móvil, que son unidades itinerantes que se instalan en los edificios donde hay más trámites de gobierno, lo que permitió que aumente la confianza de la ciudadanía.



“Esta confianza se ve reflejada en la encuesta de Cómo Vamos Nuevo León del año 2024, donde una de las variantes arrojó una disminución de la percepción de corrupción de un 15.8 por ciento que existía en el 2021, a solo el 5 por ciento en el 2024. Y no sólo eso, de este último porcentaje sólo el 1.3 por ciento de los entrevistados refirió que su experiencia fue en contacto con el gobierno estatal. El resto refirió a otros niveles de gobierno”, expuso.



Además, Pérez Flores declaró que también han aumentado significativamente las sanciones en esta administración.

Eso es a través de las Áreas Sustanciadoras encargadas de llevar a cabo el proceso de responsabilidad administrativa y en su caso imponer las sanciones a los servidores públicos.