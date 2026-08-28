Aseguran que monorriel de líneas 4 y 6 no puede descarrilarse

El secretario Hernán Villarreal aseguró que el monorriel de las líneas 4 y 6 no puede descarrilarse, por su diseño y ruedas neumáticas

El monorriel que será utilizado en las nuevas líneas 4 y 6 del Metro es un sistema de transporte masivo que no puede descarrilarse, así lo aseguró Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana.

Durante el Nuevo León Informa, realizado en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal destacó que el sistema monorriel es uno de los medios de transporte masivo más seguros y cómodos, debido a su configuración y al uso de ruedas neumáticas.

“El sistema monorriel es el sistema de transporte masivo más seguro que existe, es el más seguro y el más cómodo. Nunca ha habido un descarrilamiento de monorriel porque, además, no puede descarrilarse porque, por su misma configuración, el monorriel va abrazando la vía y va con ruedas neumáticas que hacen la circulación mucho más suave”, dijo.

Villarreal agregó que, debido a estas características, no se tiene registro de descarrilamientos de este tipo de transporte en las ciudades del mundo donde opera.

Las nuevas líneas 4 y 6 del Metro contemplan una extensión de 34 kilómetros, con un recorrido que inicia en la zona del Aeropuerto Internacional de Monterrey y llegará hasta el sector donde está proyectada la conexión con el nuevo tren de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal.

De acuerdo con el secretario, el objetivo es que las obras de ambas líneas concluyan durante la actual administración estatal.

Asimismo, explicó que desde hace dos meses se realizan pruebas en los tramos que ya han sido concluidos, trabajos que continuarán hasta que el monorriel entre en operación.