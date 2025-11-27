Aseguran que finanzas del estado seguirán en verde aún con deuda

El Tesorero del Estado, Carlos Garza, aseguró que a pesar de las deudas que se han solicitado por parte del actual gobierno, las finanzas seguirán sanas

Durante su intervención en la glosa del cuarto informe de Gobierno, Garza Ibarra indicó que actualmente todos los indicadores financieros están en verdes y seguirán de dicha manera si es que los diputados llegan a aprobar los $14,000 millones de pesos de financiamiento que solicitaron para el 2026.

“Hemos logrado estar en verde y con antelación le digo que el próximo año vamos a estar en verde también. Es decir eso ya lo tenemos garantizado o sabemos que las finanzas están bien y vamos a seguir estando en verde”, dijo Carlos Garza

Agregó que el monto de deuda que están solicitando se puede sostener porque la capacidad financiera del estado ha mejorado.