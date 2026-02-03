Aseguran que Alcalde viene a poner orden en Morena Nuevo León

La visita de la dirigente nacional ocurre en medio de tensiones internas y definiciones clave que podrían marcar el rumbo del partido y sus decisiones próximas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, vendrá el próximo miércoles a Nuevo León para atender temas internos del partido y dar lineamientos sobre el presupuesto 2026.

¿Por qué vendrá Luisa María Alcalde a Nuevo León?

Fuentes internas del partido señalaron que a nivel nacional existe inconformidad por el desorden interno que enfrenta Morena en Nuevo León, no solo por el tema presupuestal, sino por la presunta intervención de actores externos dentro del partido, principalmente en el Congreso local.

“La dirigente viene a darles línea del presupuesto a los diputados para esta segunda ronda de negociaciones del presupuesto y también a hablar de los mismos grupos dentro del partido, porque dicen que hay mucha gente que quiere meter mano aquí en Morena, pero sobre todo en el Congreso”.

¿Qué ocurrió en la reunión con el Poder Ejecutivo?

Fue el jueves de la semana pasada cuando los diputados locales se reunieron con el Poder Ejecutivo por primera vez en 2026. En dicho encuentro, más que una discusión sobre el presupuesto, se presentó una nueva obra relacionada con una cortina en la Presa El Cuchillo, con el objetivo de lograr una mayor captación de agua.

¿Qué problemas internos busca atender la dirigencia nacional?

Ante la falta de coordinación entre los propios diputados de Morena, la dirigencia nacional determinó intervenir de manera directa. De acuerdo con la fuente, uno de los objetivos será atender los conflictos internos entre distintos grupos del partido.

Entre los municipios mencionados con disputas internas se encuentran Guadalupe, Santa Catarina y García, situaciones que, según se indicó, han generado afectaciones al partido.

¿Quiénes asistirán a la reunión de Morena?

Hasta el momento, se desconoce la sede del encuentro; sin embargo, se adelantó que asistirán tanto diputados locales como alcaldes de Morena en Nuevo León.