Aseguran que 42% de escuelas ya tienen plan de Movilidad

Dijo que esto implica que 4 mil 624 escuelas ya implementan alguna o varias medidas como Carpool o auto compartido transporte escolar, horarios escalonados

El secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, informó que el 42 por ciento de los planteles públicos y particulares de la entidad ya cuentan con planes o estrategias de movilidad escolar para favorecer traslados y entornos seguros a los menores.

Más de 4 mil escuelas aplican medidas de movilidad

Dijo que esto implica que 4 mil 624 escuelas ya implementan alguna o varias medidas como Carpool o auto compartido, transporte escolar, horarios escalonados, ordenadores de tráfico y bahías de descenso, entre otras medidas.

De ellas, 3 mil 574 son escuelas públicas y mil 050 colegios particulares, pero aún falta ver el impacto de esas medidas, implementadas en su mayoía en las zonas de Cumbres y el Sur de Monterrey, además de San Pedro, San Nicolás y Escobedo.