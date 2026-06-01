Aseguran más de 86 kilos de presunta marihuana en cateo

El inmueble quedó asegurado con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, para continuar integrando la carpeta de investigación.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron el cumplimiento de una orden de cateo, con apoyo de detectives K9 y personal del ICSP en un inmueble tipo casa-habitación ubicado en calle Mirto de la colonia Privadas del Sauce en General Escobedo.

Donde fueron asegurados 86 kilos 132 gramos de marihuana, en bolsas plásticas y cajas de cartón, así como una báscula digital.

Durante el despliegue operativo por cumplimiento a la orden de cateo, los detectives de la AEI ubicaron un vehículo tipo motocicleta marca TVS, color negro, la cual fue asegurada para investigación.

El inmueble quedó asegurado con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, para continuar integrando la carpeta de investigación.