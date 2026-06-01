Aseguran más de 86 kilos de presunta marihuana en cateo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realizaron el cumplimiento de una orden de cateo, con apoyo de detectives K9 y personal del ICSP en un inmueble tipo casa-habitación ubicado en calle Mirto de la colonia Privadas del Sauce en General Escobedo.
Donde fueron asegurados 86 kilos 132 gramos de marihuana, en bolsas plásticas y cajas de cartón, así como una báscula digital.
Durante el despliegue operativo por cumplimiento a la orden de cateo, los detectives de la AEI ubicaron un vehículo tipo motocicleta marca TVS, color negro, la cual fue asegurada para investigación.
El inmueble quedó asegurado con resguardo a cargo de la corporación correspondiente, para continuar integrando la carpeta de investigación.