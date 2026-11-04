Aseguran más de 300 mil litros de hidrocarburos en Montemorelos

El operativo contó con una sólida estrategia de seguridad perimetral y soporte técnico para garantizar el manejo seguro de los materiales peligrosos

En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades federales y estatales aseguraron un inmueble en el municipio de Montemorelos que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.

En el lugar se decomisaron aproximadamente 303 mil litros de probable hidrocarburo, además de precursores químicos y equipo especializado.

La diligencia judicial se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo librada por una juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado.

El operativo deriva de las investigaciones conducidas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

Un ejido como base

Durante la inspección en el inmueble, ubicado en el ejido Las Puentes, elementos de la Policía Federal Ministerial, dependientes de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron una gran cantidad de infraestructura y contenedores destinados al manejo masivo de sustancias:

Aproximadamente 303 mil litros de probable hidrocarburo.

de probable hidrocarburo. 6 tanques de almacenamiento.

de almacenamiento. 2 contenedores tipo frac tank.

tipo frac tank. 229 cubitanques .

. 1 semirremolque tipo tanque y 1 remolque tipo cama.

tipo tanque y tipo cama. 4 equipos de bombeo , una planta generadora de electricidad y un montacargas.

, una planta generadora de electricidad y un montacargas. 1 revolvedora de concreto .

. 1 tarima con 50 costales que contenían polvo blanco (cuya composición química aún está por determinarse), además de documentación diversa de interés para la indagatoria.

Despliegue interinstitucional

El operativo contó con una sólida estrategia de seguridad perimetral y soporte técnico para garantizar el manejo seguro de los materiales peligrosos. En las acciones participaron peritos de la propia institución y personal especializado de PEMEX.

Asimismo, la seguridad de la zona fue resguardada de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Montemorelos.

La Fiscalía Federal en la entidad informó que el predio y todos los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las integraciones de la carpeta de investigación para esclarecer la procedencia de las sustancias, determinar su naturaleza exacta y fincar las responsabilidades penales contra quien o quienes resulten responsables.