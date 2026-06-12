Aseguran más de 190 dosis de droga y detienen a tres en Pesquería

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.

Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas tras un operativo de vigilancia implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería, al ser sorprendidas en presunta posesión de narcóticos.

Los hechos se registraron en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería, donde elementos municipales realizaban recorridos preventivos como parte del Operativo Centinela y detectaron a tres individuos intercambiando envoltorios con características propias de la distribución de droga.

Durante la inspección, los oficiales aseguraron más de 190 dosis de una sustancia con características del cristal, tres básculas grameras, dinero en efectivo y un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Hugo “N”, de 40 años de edad; Lisandro “N”, de 19; así como un adolescente de 16 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.