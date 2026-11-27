Durante la revisión en vía pública, agentes decomisaron envoltorios de marihuana y cristal, efectivo, básculas grameras y teléfonos celulares.

Un hombre que era buscado por su presunta participación en un asesinato reciente en Monterrey fue detenido con más de 150 dosis de droga en Escobedo.

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones ya le seguían la pista, y las labores de inteligencia los llevaron a la colonia San Miguel Residencial.

Aseguramiento de narcóticos e identificación de los detenidos

Ahí, el presunto homicida fue visto en vía pública junto con una mujer que se presume es también generadora de violencia.

Tras una revisión a la pareja, se les encontraron los más de 150 envoltorios de marihuana y cristal, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares y básculas grameras.

Se identificaron como Luis, de 34 años de edad, y Leida, de 33, ambos quedando bajo arresto para su investigación.