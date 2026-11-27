Un hombre que era buscado por su presunta participación en un asesinato reciente en Monterrey fue detenido con más de 150 dosis de droga en Escobedo.
Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones ya le seguían la pista, y las labores de inteligencia los llevaron a la colonia San Miguel Residencial.
Aseguramiento de narcóticos e identificación de los detenidos
Ahí, el presunto homicida fue visto en vía pública junto con una mujer que se presume es también generadora de violencia.
Tras una revisión a la pareja, se les encontraron los más de 150 envoltorios de marihuana y cristal, así como dinero en efectivo, teléfonos celulares y básculas grameras.
Se identificaron como Luis, de 34 años de edad, y Leida, de 33, ambos quedando bajo arresto para su investigación.