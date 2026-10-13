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Aseguran más de 135 kilos de droga y detienen a tres personas

Por: Esmeralda Valdez

12 Octubre 2026, 17:06

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El despliegue de las autoridades en el kilómetro 7 dejó tres detenidos y el aseguramiento de narcóticos y vehículos en la zona.

Más de 135 kilos de droga tipo cristal fueron asegurados por autoridades en el Libramiento Noreste, en Santa Catarina, donde también fueron localizados dos vehículos y detenidas tres personas.

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El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 7, donde agentes localizaron dos vehículos, uno de ellos con 300 bolsas de plástico que contenían el narcótico.

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En el despliegue también fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes presuntamente portaban dosis de hierba verde, además de objetos relacionados con actividades de narcomenudeo.

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Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía de Nuevo León no detalla la identidad de las personas detenidas ni su situación jurídica.

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