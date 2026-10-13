Aseguran más de 135 kilos de droga y detienen a tres personas

Por: Esmeralda Valdez 12 Octubre 2026, 17:06 Compartir

El despliegue de las autoridades en el kilómetro 7 dejó tres detenidos y el aseguramiento de narcóticos y vehículos en la zona.

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Más de 135 kilos de droga tipo cristal fueron asegurados por autoridades en el Libramiento Noreste, en Santa Catarina, donde también fueron localizados dos vehículos y detenidas tres personas. El operativo se llevó a cabo a la altura del kilómetro 7, donde agentes localizaron dos vehículos, uno de ellos con 300 bolsas de plástico que contenían el narcótico. En el despliegue también fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes presuntamente portaban dosis de hierba verde, además de objetos relacionados con actividades de narcomenudeo. Hasta el momento, la información proporcionada por la Fiscalía de Nuevo León no detalla la identidad de las personas detenidas ni su situación jurídica.