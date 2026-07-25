Aseguran inmueble en Allende por presunto manejo de hidrocarburos

Por: Alejandro García 24 Julio 2026, 12:29 Compartir

Militares, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble en Allende por su presunta relación con el manejo y robo de hidrocarburos

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Elementos militares coordinados con elementos de la guardia nacional y elementos militares de física de Pemex y autoridades de la Fiscalía General, aseguraron un inmueble en Allende relacionado con el supuesto manejo y robo de hidrocarburos. Fue a la altura del Cerrito por la Avenida José Cavazos Morales donde se realizó el aseguramiento de una propiedad. En el interior revisan pipas y contenedores del inmueble que estaba como posible taller mecánico de unidades de carga pesada. Los elementos militares custodiaban la revisión que llevan a cabo el personal de Pemex al interior de la propiedad. Cubierta de malla ciclónica donde se realizaban operaciones en el supuesto manejo de hidrocarburos. Las autoridades federales esperan la llegada de elementos de la Fiscalía General de la República.