Aseguran habitantes haber visto ovnis en Cadereyta

Un extraño avistamiento en el cielo causó sorpresa y desconcierto entre habitantes del municipio de Cadereyta, quienes afirmaron haber visto Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) durante la madrugada del martes.

De acuerdo con testimonios compartidos en redes sociales, el fenómeno se registró alrededor de las 00:30 horas en la colonia Valle del Roble.

En diversos videos grabados por vecinos se aprecian luces moviéndose de forma poco habitual en el cielo nocturno, lo que generó especulaciones y asombro entre los testigos.

Algunos residentes también aseguraron haber escuchado un fuerte sonido, similar al de una turbina, mientras las luces eran visibles, lo que alimentó aún más la incertidumbre sobre el origen del fenómeno.

Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre lo ocurrido. No se ha confirmado si se trató de alguna aeronave, satélite, dron o fenómeno atmosférico, y las autoridades locales no han emitido una postura al respecto.

El hecho ha generado todo tipo de reacciones entre los habitantes, desde teorías sobre actividad extraterrestre hasta posibles maniobras aéreas no notificadas. Las imágenes continúan circulando en redes sociales mientras se espera alguna explicación por parte de expertos o autoridades.

Comentarios