Aseguran es factible terminar lineas del Metro en 2027

La primera fase de las nuevas líneas del Metro sí estarán listas para antes del Mundial 2026 y la segunda fase sí es factible terminarla antes de que Samuel García termine su periodo como gobernador.

Durante la segunda sesión de la Glosa del tercer informe del gobernador, el director de Movilidad, Abraham Vargas, dijo que el mandatario estatal tiene como meta terminar esta primera fase, para mostrarle a los turistas la calidad de vida que se tiene en la entidad.

“El doctor Hernán no negó que no pudiéramos terminar las líneas del Metro para el Mundial, lo cierto es que por contrato de la terminación de las líneas está prevista para, si mal no recuerdo junio del 2027, el gobernador nos ha puesto una meta de terminar el Metro al menos la primera fase antes de qué inicie el Mundial para poder mostrarle a los visitantes la calidad de vida que se va a percibir aquí en la ciudad.

“Una vez que terminemos la primera fase de las línea del Metro, es técnicamente factible terminarlas, por supuesto que es retador y es un proyecto de cerca de 42 millones de pesos ejercer esa cantidad de recursos representa retos importantes, sin embargo, estamos trabajando trabajando como equipo y con los alcaldes para poder lograr esta meta”, dijo Vargas.

En entrevista el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal dijo que actualmente los trabajos de la línea 4 y 6 tienen un avance por encima del 30% y próximamente anunciarán cómo se llevará a cabo la construcción de la línea 5.

Sin embargo, el funcionario explicó que para lograr esos proyectos necesita de la ayuda del actual Congreso en cuestión de la aprobación del presupuesto.

“Requerimos apoyo presupuestal para poder cumplir con los planes que tenemos de avance del metro, obviamente si no hay presupuesto se va a complicar el avance, (si no hay apoyo) va a haber metro, pero posiblemente pueda tardar más.

“El Gobernador y el Tesorero van a presentar el presupuesto y ahí estará especificado el apoyo y los montos de lo que requiere el estado”, dijo Villarreal.

Comentarios