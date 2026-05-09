Aseguran en pensión de tráileres gasolina presuntamente robada

Autoridades realizaron el operativo en el estacionamiento de tráileres ubicado en el municipio de Santa Catarina, durante la mañana de este viernes

Muy cerca de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex, elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron gasolina presuntamente robada.

El operativo llevado a cabo la mañana del viernes se efectuó en un estacionamiento para tráileres con razón social “Truck Parking Santa Catarina”.

El predio está localizado sobre Camino a Minería del Norte y Milenium, en el municipio de Santa Catarina.

Las autoridades federales colocaron los sellos de inmueble asegurado minutos después de catear la propiedad.

Hasta el momento se desconoce si durante la incursión federal se realizaron detenciones.

Asimismo la FGR dará a conocer la cantidad de gasolina asegurada o si en el lugar localizaron la toma clandestina.

Afuera del predio permanecen militares y elementos de la Policía de García resguardando la propiedad.