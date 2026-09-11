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Aseguran en García pipa de Pemex tras persecución policial

Por: Danea Lázaro

10 Septiembre 2026, 19:38

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La pipa recuperada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República con apoyo de la Defensa y Fuerza Civil.

Una movilización policiaca se registró en el libramiento noroeste luego de que personal de la seguridad interna de PEMEX detectara una unidad con destino diferente a la ruta designada, ignorando que detuviera su marcha. 

Tras recibir el reporte y el pedido de apoyo, unidades de la Policía de García se desplegaron de inmediato e indicaron nuevamente al transporte que se detuviera.

Al continuar la evasión, inició un seguimiento táctico por distintas vialidades del municipio, transitando por la zona de Las Lomas y la avenida Lincoln, para posteriormente incorporarse al Libramiento Noroeste. 

El conductor de la unidad detuvo la marcha, descendió del vehículo y se dio a la fuga a pie cruzando el libramiento hacia una zona de bodegas, por lo que se procedió al resguardo e inspección inmediata del perímetro y de la unidad.

Los oficiales lograron el aseguramiento exitoso del tractocamión tipo pipa, sin registrarse disparos o enfrentamientos armados.

Al sitio arribaron elementos de seguridad de PEMEX, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil para asegurar y trasladar la pipa que será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para la carpeta de investigación y los trámites correspondientes.

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