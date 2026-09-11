Aseguran en García pipa de Pemex tras persecución policial

Una movilización policiaca se registró en el libramiento noroeste luego de que personal de la seguridad interna de PEMEX detectara una unidad con destino diferente a la ruta designada, ignorando que detuviera su marcha.
Tras recibir el reporte y el pedido de apoyo, unidades de la Policía de García se desplegaron de inmediato e indicaron nuevamente al transporte que se detuviera.
Al continuar la evasión, inició un seguimiento táctico por distintas vialidades del municipio, transitando por la zona de Las Lomas y la avenida Lincoln, para posteriormente incorporarse al Libramiento Noroeste.
El conductor de la unidad detuvo la marcha, descendió del vehículo y se dio a la fuga a pie cruzando el libramiento hacia una zona de bodegas, por lo que se procedió al resguardo e inspección inmediata del perímetro y de la unidad.
Los oficiales lograron el aseguramiento exitoso del tractocamión tipo pipa, sin registrarse disparos o enfrentamientos armados.
Al sitio arribaron elementos de seguridad de PEMEX, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerza Civil para asegurar y trasladar la pipa que será puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para la carpeta de investigación y los trámites correspondientes.