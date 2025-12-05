Aseguran drogas durante cateo por narcomenudeo en Apodaca

Por: Carlos Enríquez 04 Diciembre 2025, 07:02

La inspección se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Del Álamo, donde agentes ministeriales ingresaron tras obtener una orden judicial

Un cateo realizado la noche del miércoles 3 de diciembre en un domicilio del fraccionamiento Los Fresnos Cuarto Sector, en Apodaca, dejó como resultado el aseguramiento de varias dosis de droga que presuntamente eran utilizadas para actividades de narcomenudeo. La inspección se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Del Álamo, donde agentes ministeriales ingresaron tras obtener una orden judicial derivada de reportes e investigaciones que apuntaban a la venta de estupefacientes en la zona. Al revisar el inmueble —que se encontraba sin moradores al momento del operativo— los agentes localizaron diversas cantidades de sustancias como cocaína en piedra, marihuana, cristal y cocaína en polvo, lo que confirmó la línea de investigación que mantenían las autoridades. El domicilio fue asegurado para continuar con las diligencias y determinar si existen personas identificadas como presuntos responsables. Los indicios quedaron integrados a la carpeta correspondiente, mientras las autoridades ministeriales mantienen abiertas las indagatorias conforme a la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.