Aseguran droga tras cateo en el centro de Monterrey 

Las autoridades localizaron una báscula digital, un teléfono celular y un objeto blanco con negro con características de arma de fuego

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Un cateo realizado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en un inmueble del Centro de Monterrey derivó en el aseguramiento de diversas dosis de droga, un arma de fuego, una báscula digital y un teléfono celular.

Participan corporaciones en la diligencia

La diligencia fue ejecutada este jueves con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal de la unidad K9 y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Cateo deriva en aseguramiento de droga y arma

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, en el sector Centro de Monterrey, como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Durante la intervención fueron asegurados 2 kilos con 20 gramos de hierba verde seca con características de marihuana, además de dosis de una sustancia sólida blanca compatible con cocaína en piedra y dosis de una sustancia cristalina con características de cristal.

Asimismo, las autoridades localizaron una báscula digital, un teléfono celular y un objeto blanco con negro con características de arma de fuego.

El cateo deriva de una detención previa

De acuerdo con la Fiscalía, este cateo se realizó como seguimiento a la detención de Ricardo "N" y José "N", efectuada el pasado 13 de julio por elementos de la Policía de Monterrey al exterior del mismo domicilio.

Ambos fueron presentados ante un Juez de Control, quien los vinculó a proceso por delitos contra la salud y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.