Aseguran droga en empresa de paquetería en Santa Catarina 

Autoridades de Santa Catarina aseguraron un paquete con unos 10 kilos de una sustancia similar al cristal en una empresa de paquetería.

Autoridades de Santa Catarina aseguraron un paquete que contenía aproximadamente 10 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal, en una empresa de paquetería.

El operativo se realizó luego de que las autoridades recibieran un reporte al sistema de emergencias, alertando sobre un paquete que podría contener sustancias prohibidas.

Al llegar al establecimiento, los policías realizaron una inspección con apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos.

Durante la revisión, el perro realizó un marcaje positivo sobre el paquete y, al inspeccionarlo, los elementos localizaron en su interior una sustancia con características similares a una droga sintética conocida como cristal.

El paquete fue asegurado y quedó bajo resguardo de la autoridad municipal para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará qué sustancia contiene y continuará con las investigaciones para establecer su procedencia y destino.

En el operativo participaron elementos de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Agencia Estatal de Investigaciones y Seguridad Pública de Santa Catarina.