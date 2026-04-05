Aseguran dos motocicletas robadas tras persecución en Guadalupe

El detenido fue identificado como Juvencio, de 20 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Un joven fue detenido por policías de Guadalupe y dos motocicletas con reporte de robo fueron aseguradas, luego de una intervención derivada de labores de patrullaje preventivo en la colonia Miguel Hidalgo.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida San Sebastián y Psicología, donde oficiales detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de motocicletas. Al marcarles el alto, ambos descendieron de las unidades y emprendieron la huida corriendo.

Tras una breve persecución, uno de los sospechosos fue alcanzado metros más adelante, mientras que el otro logró escapar del lugar.

Al verificar los datos de las motocicletas en el sistema C4i, se confirmó que ambas contaban con reporte de robo vigente; una con fecha del domingo 29 de marzo y la otra del 28 de marzo, en la colonia Arboledas de la Silla.

El detenido fue identificado como Juvencio, de 20 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Las unidades aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.