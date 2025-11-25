Aseguran domicilio presuntamente ligado a narcomenudeo

Agentes arribaron para inspeccionar el inmueble tras una detención registrada días atrás, la cual habría originado nuevas líneas de investigación.

Un domicilio señalado como punto de presunta distribución de narcóticos fue asegurado durante la tarde de este lunes en el corazón de Monterrey, en una intervención que forma parte de una investigación en curso por actividades relacionadas con narcomenudeo.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles 15 de Mayo y Juan Álvarez, donde agentes arribaron para inspeccionar el inmueble tras una detención registrada días atrás, la cual habría originado nuevas líneas de investigación.

Fuentes consultadas detallaron que el aseguramiento estaría vinculado con la revisión de varias cajas localizadas en el sitio y que, de manera preliminar, podrían contener presuntas dosis de sustancias prohibidas. Sin embargo, las características exactas del material asegurado continúan bajo análisis.

Hasta ahora, autoridades de la Fiscalía de Nuevo León no han dado a conocer resultados oficiales sobre lo encontrado en el interior del domicilio, por lo que se espera que en las próximas horas se emita un reporte con detalles del procedimiento.