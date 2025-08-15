Aseguran domicilio por presunto narcomenudeo; denuncian error

De acuerdo con la versión oficial, el cateo se efectuó como parte de una carpeta de investigación abierta por presunto narcomenudeo.

Un operativo de cateo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León derivó en el aseguramiento de una vivienda en la colonia Burócratas Moctezuma, luego de que fuera señalada como presunto punto de venta de droga. Sin embargo, los moradores afirman que todo se trató de un error y que no se halló evidencia alguna en el interior.

El despliegue se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de Jardín de las Lomas y Las Colinas. De acuerdo con la versión oficial, el cateo se efectuó como parte de una carpeta de investigación abierta por presunto narcomenudeo.

Brenda Cassio, habitante del domicilio, relató que la intervención comenzó de manera abrupta, cuando agentes ministeriales y policías irrumpieron derribando la puerta. “Llegaron golpeando la puerta con esa cosa negra para reventar casas… yo estaba arriba bañando a la niña y escuché los golpes. Mi pareja me gritó que bajara y sacara a la niña. Cuando bajé, toda la policía, ministeriales y Fuerza Civil ya estaban adentro”, contó.

Según su testimonio, los oficiales aseguraban que en la vivienda se vendía droga y que había armas. “Agarraron a toda mi familia, los esposaron y decían que aquí era un punto de venta. Empezaron a buscar en todo el domicilio, arriba y abajo, y me sacaron todo… pero no encontraron nada”, afirmó.

Brenda aseguró que, a pesar de no hallar sustancias ni armamento, su pareja fue detenida de inmediato. “Fue el primero que arrestaron y se lo llevaron detenido, todo en base a que hay una denuncia previa. De hecho, sí nos querían llevar a todos, pero estábamos en shock, sin saber qué estaba pasando”.

La mujer también denunció que, durante el operativo, no se brindó atención médica a su madre, quien padece hipertensión y diabetes. “Les pedimos que llamaran una ambulancia, un paramédico… pero no nos hicieron caso. Al final dijeron que la llamarían, pero jamás llegó”, relató.

El inmueble quedó asegurado con sellos oficiales, lo que obligó a la familia a desalojarlo sin tener a dónde ir. “Nos dijeron que hasta que se resuelva esto podremos volver a entrar, pero mientras vamos a estar aquí afuera. No tenemos a dónde ir, nos va a tocar dormir en la banqueta”, expresó.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado sobre resultados oficiales del cateo ni sobre la situación legal de la persona detenida