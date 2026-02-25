Aseguran diputados que sí se puede modificar presupuesto

Las bancadas del PAN, PRI y Morena discreparon, pues aseguran que lo que hay actualmente es una reconducción y no un paquete fiscal aprobado

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que, al igual que el año pasado, hoy hay una reconducción presupuestal, la cual se puede sustituir una vez que se apruebe un presupuesto en el Congreso por la mayoría de los diputados.

“Vamos a pedirle al gobernador que platique con su encargado del despacho (de la Tesorería, Ulises Carlin. Claramente él nos dijo que la Constitución es bien clara, que entrará una reconducción hasta que haya un presupuesto aprobado por el Congreso. “Entonces, pues que platiquen entre ellos, o sea, en teoría uno es el asesor jurídico del otro; ahora ya es encargado del despacho de la tesorería, pero yo creo que es un tema ya interno”, dijo Carlos de la Fuente.

En el mismo sentido, la diputada Lorena de la Garza del PRI y presidenta de la Comisión de Presupuesto, discrepó con el gobernador y dijo que la reconducción está mientras no haya un presupuesto aprobado.

“Yo le solicitaría al gobernador que hable con su encargado de despacho de la tesorería, porque justamente fue él el que nos pidió hacer este procedimiento en la última junta que tuvimos en la tesorería estatal. “Ahí él fue el que nos solicitó que hiciéramos un procedimiento en donde pudiéramos retomar el proyecto votado y que pudiéramos hacer modificaciones al respecto. Él fue el que nos dio la idea, él fue el que nos dijo que sí se podía, que además entiendo, él ha sido su consultor jurídico, pues los años recientes, entonces pues que se pongan de acuerdo entre ellos”, dijo De la Garza.

La diputada vicecoordinadora de Morena, Berenice Martínez, agregó que sí se puede modificar el proyecto de presupuesto que el mismo gobernador Samuel García vetó y que desde su bancada van a trabajar por un presupuesto para el pueblo.