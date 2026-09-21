Aseguran cuatro gasolineras durante operativo federal en NL

De acuerdo con información preliminar, el personal federal llegó durante la mañana a los establecimientos y colocó los aseguramientos correspondientes

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Alrededor de cuatro gasolineras fueron cerradas en diferentes municipios de la Región Cítricola.

A las gasolineras les fueron colocados sellos de clausurado y de la Fiscalía General de la República.

Clausuran tres gasolineras en Montemorelos

Una de las primeras gasolineras en las que fueron clausuradas todas las bombas en general se localiza a la altura de la curva de salida a General Terán en Montemorelos.

Los sellos fueron colocados en todas las bombas, desde la gasolina, regular, magna y diésel.

Otra de las gasolineras que fueron clausuradas se encuentra en la calle Escobedo, en su cruce con la calle Juárez, en el centro del municipio en Montemorelos, al establecimiento le colocaron los sellos de clausura.

Posteriormente, en Montemorelos, una tercera estación de gasolinera fue la ubicada en calle Progreso cruz con calle Bustamante en barrio Zaragoza, les clausuraron todas las bombas que abastecen de gasolina.

Operativo también alcanza una gasolinera de Allende

El cuarto establecimiento que fue clausurado en todas sus bombas de gasolina regular Magna y diésel fue en Allende, a un costado de la carretera nacional, cruz con carretera que dirige a Cadereyta.

FGR mantiene abierta una carpeta de investigación

Fue el personal de la Fiscalía General de la República, FGR, acompañado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC.

La clausura de las bombas obedece a la carpeta de investigación federal que se realiza en Nuevo León.

Hasta el cierre de esta edición no se han informado los motivos de la clausura de las gasolineras en los municipios de la Región Cítricola.

Con información de Alejandro García......