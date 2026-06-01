Aseguran combustible y detienen a un hombre en General Bravo

Durante la intervención, aseguraron un tractocamión con dos semirremolques y una carga de mas de 60 mil litros de hidrocarburo

La Fiscalía General de la República realizó diversos operativos tras investigaciones de un presunto caso de transporte de huachicol, luego del aseguramiento de 64 mil litros de combustible y la detención de una persona en el municipio de General Bravo.

De acuerdo con la autoridad federal, la movilización se originó tras una denuncia anónima que alertó sobre un hombre que presuntamente trasladaba combustible de manera irregular sobre la carretera libre Reynosa-Monterrey.

Tras iniciar las investigaciones, elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron a una persona cuyas características coincidían con las señaladas en el reporte ciudadano.

Durante la intervención, aseguraron un tractocamión con dos semirremolques y una carga de 64 mil litros de hidrocarburo.

FGR mantiene abierta la investigación

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa integrando la carpeta de investigación para determinar la procedencia del combustible y definir la situación jurídica del involucrado.

La FGR informó que las indagatorias siguen en curso para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.