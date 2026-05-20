Aseguran colectivos lograr suspensión contra obras en el Arco

La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó al municipio demostrar que cuenta con autorización para demoler la adecuación.

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Colectivos y activistas aseguraron lograr la suspensión definitiva de la eliminación de la rotonda en el Arco de la Independencia, en Monterrey.

A través de un comunicado agregaron que, en respuesta al juicio de amparo 506/2026, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó al municipio demostrar que cuenta con autorización para demoler la adecuación.

“Esto no es un trámite menor: es una medida cautelar federal que el juzgado otorga cuando encuentra razones jurídicas suficientes para considerar que continuar podría causar daños difíciles o imposibles de reparar”, expusieron las asociaciones.

Así mismo, detallaron, la Jueza pidió al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que informe si la obra ya arrancada por Monterrey requiere de su visto bueno, y que enliste las medidas de protección o salvaguarda que considere pertinentes para el histórico monumento.

La resolución se obtuvo el pasado 14 de mayo, y no se precisó si la administración municipal ya recibió la notificación al respecto.

Sin embargo, las obras para eliminar la infraestructura peatonal y la rotonda de protección del Arco continúa.

La polémica comenzó en abril, cuando el alcalde Adrián de la Garza anunció que regresaría el tránsito en las inmediaciones del monumento, argumentando motivos de vialidad.

La decisión produjo extrañamientos entre promotores culturales, asociaciones de movilidad, ciudadanía en general, e instituciones federales, estas últimas revelando que jamás fueron consultadas por el municipio.

Al respecto, el presidente municipal declaró que los trabajos no requerían otro aval más que el local.

Al informar sobre la suspensión, las asociaciones enlistaron una serie de peticiones para Monterrey, entre las que se destacan:

“Que el Municipio cumpla de forma inmediata con lo ordenado por el juzgado: presentar todos los permisos y autorizaciones de las obras ejecutadas.

“Que cualquier obra adicional se suspenda hasta que las autoridades federales competentes se pronuncien”, y “que el Municipio haga pública la documentación técnica completa: estudios de impacto en movilidad, seguridad vial, accesibilidad y patrimonio urbano”.

Las asociaciones que emitieron el comunicado fueron Pueblo Bicicletero; Calles de Primer Nivel, no de segundos pisos; ARRE Concept; MAS Ciudad, Movilidad Activa, Autónoma y Sostenible; y Salvemos al Parque Libertad.