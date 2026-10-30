Aseguran casa tras cateo por presunto narcomenudeo en Apodaca

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para ejecutar la orden de cateo y realizar las diligencias correspondientes

Una casa fue asegurada por la Fiscalía de Nuevo León por presuntos delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la colonia Cieneguita, en Apodaca.

Agentes ejecutan cateo en la calle Madagascar

Lo anterior luego de un cateo realizado en la vivienda ubicada sobre la calle Madagascar.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para ejecutar la orden de cateo y realizar las diligencias correspondientes.

No se han informado detenciones ni indicios asegurados

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de sustancias u otros indicios relacionados con la investigación.