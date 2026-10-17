Aseguran cargamento de 135 kilos de cristal que venía de Durango

Aseguran 135 kilos de cristal que presuntamente trasladaban de Durango a Nuevo León; dos personas fueron detenidas en el Libramiento Noroeste.

Tras labores de inteligencia e investigación, autoridades aseguraron un cargamento de 135 kilos de cristal que presuntamente era trasladado desde Durango hacia Nuevo León, en el Libramiento Noroeste, donde dos personas fueron detenidas.

El fiscal general de Justicia, Javier Flores, informó que el operativo se realizó a la altura del kilómetro 7, luego de que los agentes ubicaran los vehículos en los que viajaban los sospechosos.

“Lo que se tiene es que al parecer una droga que venía como de destino de Durango hacia esta ciudad y pues para mí es importante el que se hagan detenciones y aseguramientos de esa droga”, declaró.

En el despliegue participaron agentes ministeriales con apoyo de la Fiscalía General de la República, el Ejército, la Guardia Nacional y Fuerza Civil.

Además de los 135 kilos de cristal, las autoridades aseguraron dos vehículos.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en una de las unidades localizaron 300 bolsas con narcóticos; también fueron decomisadas dosis de vegetal verde y objetos presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo.

Flores señaló que se dará vista a la Fiscalía Federal para que intervenga en los delitos correspondientes al aseguramiento de la droga.