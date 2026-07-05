Aseguran camioneta vinculada a robos de cajas fuertes

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar al propietario

Una camioneta presuntamente utilizada para transportar cajas fuertes robadas durante atracos a negocios fue asegurada por elementos de la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad.

El aseguramiento ocurrió en el cruce de Washington y Arista, donde oficiales que realizaban recorridos de vigilancia localizaron estacionada una camioneta Dodge Journey gris, modelo 2014.

De acuerdo con las investigaciones, la unidad habría sido utilizada para escapar tras al menos tres robos a establecimientos registrados el pasado 26 de mayo en el segundo y cuarto sector de la colonia Cumbres, así como en la colonia Burócratas del Estado, donde los delincuentes presuntamente sustrajeron cajas fuertes.

La unidad también estaría relacionada con otro delito

Además, las autoridades señalaron que el vehículo también aparece relacionado con un reporte por allanamiento de morada ocurrido en el cruce de Décima Avenida y Torres Falcón, en la colonia Residencial Anáhuac, en el municipio de San Nicolás.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para ubicar al propietario y determinar su posible participación en estos hechos delictivos.