Aseguran camioneta con reporte de robo en San Jerónimo

El área fue acordonada mientras se notificaba a las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones.

Una camioneta con reporte de robo fue asegurada por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia San Jerónimo, al poniente de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz e Insurgentes, donde oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron una camioneta Volkswagen Teramont color rojo, con placas del estado de Veracruz, la cual se encontraba abandonada y sin tripulantes.

Tras verificar la información de la unidad, las autoridades confirmaron que contaba con reporte de robo simple desde el pasado viernes en el municipio de García.

El área fue acordonada mientras se notificaba a las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones y el aseguramiento del vehículo.