Aseguran camioneta Chirey ligada a doble homicidio en Monterrey

La Fiscalía investiga una camioneta robada y baleada localizada en Santa Catarina, presuntamente relacionada con el ataque que dejó dos muertos en Monterrey

Una camioneta gris de la marca Chirey, con impactos de bala, sin placas de circulación y con reporte de robo, fue asegurada en la colonia La Fama, en Santa Catarina, como parte de las investigaciones por el doble homicidio ocurrido el 15 de octubre en la rampa que conecta la avenida Gómez Morín con Morones Prieto en la colonia Los Doctores, en Monterrey.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigaciones, el vehículo fue localizado el 16 de octubre en la calle 29 de Julio, entre 28 de Septiembre y Bravo, y quedó a disposición del Ministerio Público para el análisis de los indicios.

Durante la rueda de prensa de este miércoles, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que la camioneta tipo SUV presuntamente estaría relacionada con los agresores que siguieron a las víctimas antes del ataque armado.

Flores Saldívar explicó que los investigadores lograron ubicar la unidad mediante la revisión de grabaciones de seguridad en las que observaron el seguimiento que presuntamente se realizó al automóvil de las víctimas, un Volkswagen Vento negro.

“Se identificó con cámaras anteriores donde se observó el seguimiento que hacían hacia donde el vehículo que tripulaban los occisos”, señaló.

El fiscal indicó que la camioneta fue localizada aproximadamente una o dos horas después de los hechos. Ahora, los investigadores buscan establecer la participación de los ocupantes de la unidad y obtener pruebas que permitan esclarecer el doble homicidio.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizan comparativos de los casquillos localizados tanto en la carpeta asfáltica como al interior del Volkswagen Vento, además de buscar huellas dactilares que permitan identificar a los presuntos responsables.

Sobre el posible móvil del ataque, Flores Saldívar señaló que una de las hipótesis apunta a un conflicto entre grupos.

“Al parecer es un conflicto entre grupos antagónicos”, expresó, aunque aclaró que continúan las investigaciones para corroborar esta línea con los datos de prueba.

Asimismo, la Fiscalía busca determinar si existe alguna relación entre el doble homicidio de Monterrey y otro ataque armado ocurrido en la colonia Rincón de las Mitras en Santa Catarina el mismo día, donde un hombre murió y otro resultó herido.

“Se está tratando de ver si hay alguna relación entre esos dos hechos”, indicó el funcionario.

Las autoridades también solicitarán autorización judicial federal para acceder al contenido de un teléfono celular localizado en el vehículo que presuntamente utilizaban los agresores, con el objetivo de ampliar las indagatorias.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por el doble homicidio. La Fiscalía continúa con el análisis de las evidencias para identificar y localizar a los responsables.