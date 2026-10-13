Aseguran camión de volteo con reporte de robo en Monterrey

El hallazgo se registró en la colonia Nuevo Repueblo, donde policías de Fuerza Civil ubicaron la unidad sin que hubiera personas en el sitio

Un camión de volteo con reporte de robo fue asegurado por elementos de Fuerza Civil durante la madrugada, luego de ser localizado abandonado en calles de la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

El hallazgo se registró en el cruce de las avenidas Ayutla y Morones Prieto, donde los uniformados ubicaron la pesada unidad sin que hubiera personas en el sitio que pudieran proporcionar información sobre cómo llegó hasta ese punto.

Tras verificar la situación del vehículo, los oficiales confirmaron que contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a mantenerlo bajo resguardo mientras esperaban el arribo de una grúa para retirarlo del lugar.

La unidad portaba la placa de circulación RK-7498-B y tenía referencias comerciales relacionadas con servicios de fletes, talleres y remolques, además de trabajos de maquinado, corte y doblez.

Entre los nombres visibles se encontraban Fletes Téllez y Talleres y Remolques Cantú, con referencias a Guadalupe, Nuevo León.

Durante las labores de aseguramiento no se reportaron personas detenidas ni lesionadas en el sitio. Se esperaba que el camión fuera trasladado mediante una grúa para continuar con el procedimiento correspondiente por el reporte de robo.